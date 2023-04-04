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انخفاض مبيعات السيارات بالمغرب بـ11 في المائة عند متم مارس

2023-04-04 / 18:04
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هبة بريس _ اقتصاد

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات بالمغرب بلغ 36 ألفا و816 وحدة عند متم مارس 2023، بانخفاض بلغت نسبته 11,07 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 8,71 في المائة، مع بيع 33 ألف و757 وحدة عند متم مارس، في حين سجل عدد السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا 30,82 في المائة، ببيع 3059 وحدة مباعة.

وما تزال علامة “داسيا” مهيمنة على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 24,53 في المائة، أي ما يعادل 3 آلاف و60 وحدة مباعة عند متم مارس 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي بيع منها 1879 وحدة (15,06 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (1530 وحدة وبنسبة 12,26 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، تمكنت علامة “رونو” من بيع ما مجموعه 229 وحدة (20,02 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 224 وحدة (19,58 في المائة من حصة السوق) وعلامة “هيونداي” بما مجموعه 168 وحدة (14,69 في المائة من حصة السوق).

أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد باعت علامة “بي إم دبليو” (BMW) 358 وحدة، وهو ما يعادل 2,87 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة “أودي” (350 وحدة و2,81 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (274 وحدة و2,20 في المائة من حصة السوق).

ومن جهتها، باعت علامة “بورش” 64 وحدة، بحصة سوق بلغت 0,51 في المائة، في حين بلغت مبيعات علامة “جاغوار” 11 سيارة (0,09 في المائة).

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‫2 تعليقات

  1. سبب تراجع مبيعات داسيا هو إرتفاع ثمنها بشكل مفضوح . فمثلا داسيا ستيبواي نصف عامرة كان ثمنها 12.5 مليون سنة 2017 و 2018 و 2019 . ومع سنة 2020 ارتفع ثمنها إلى 17.5 مليون .

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