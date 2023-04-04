هبة بريس _ الرباط

أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليوم الثلاثاء بإقليم تاونات، حملة طبية وجراحية كبرى، وذلك في إطار برنامجها للأنشطة الطبية الإنسانية خلال شهر رمضان.

وستعرف هذه الحملة، التي أعطيت انطلاقتها بحضور عامل إقليم تاونات، صالح دحا، وستتواصل إلى غاية ثامن أبريل الجاري لفائدة سكان جماعة عين عائشة (الواقعة على بعد 10 كلم من تاونات) ، والدواوير المجاورة، إجراء التدخلات الجراحية لحالات المياه الزرقاء وجراحة الأمعاء لفائدة 80 مريضا المحددين سابقا على مستوى المستشفى الإقليمي بتاونات.

كما تشمل خدمات الحملة الطبية، المنظمة بالتعاون مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاونات، والمركز الإستشفائي الجامعي بفاس، والمستشفى الإقليمي بتاونات، وكذا الجمعيات الطبية الشريكة للمؤسسة (الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي والشأن الصحي تاونات، جمعية أصدقاء ضعاف البصر وجمعية الفردوس بتاونات)، والسلطات المحلية، تقديم الفحوصات والعلاجات المتخصصة للبالغين والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى توزيع 200 نظارة مخصصة بشكل أساسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل في البصر.

وتقام الحملة الطبية بالتوازي بين المستشفى الإقليمي بتاونات حيث سيتم إجراء العمليات الجراحية، وجماعة “عين عائشة” حيث تتواجد الوحدات المتنقلة المخصصة للاستشارات الطبية (الطب العام، طب الأطفال، أمراض الروماتيزم، أمراض الرئة، الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض النساء)، والتحليلات الطبية و الكشف بالأشعة و تقديم الأدوية).

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، أفاد المكلف بالقطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، عمر موسى عبد الله، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى في هذا الشهر الفضيل تعليماته السامية من أجل إنجاز الحملة الطبية والجراحية بإقليم تاونات.

وأوضح السيد موسى عبد الله أن العملية ستعرف إنجاز عمليات جراحية سواء في الجراحة العامة أو جراحة المياه الزرقاء (الجلالة) على صعيد المستشفى الإقليمي بتاونات، وكذا إجراء عدد من الفحوصات الطبية متعددة التخصصات في مركز “عين عائشة”، حيث عبأت المؤسسة لإنجاز هذه العملية الضخمة ما يفوق 100 شخص من مختلف الأطر، من أطباء واختصاصيين وأطباء الطب العام، وممرضين وأطقم شبه طبية، وأطر المؤسسة، خاصة منهم المساعدات الاجتماعيات التابعات للمؤسسة.

وتابع أن الحملة الطبية تستهدف الوصول إلى ما يناهز 10 آلاف مستفيد على مدار خمسة أيام التي تستغرقها العملية (من 4 إلى 8 أبريل)، فضلا عن استفادة ما يناهز 100 شخص على مستوى العمليات الجراحية المُجراة بالمستشفى الإقليمي بتاونات.

ولإنجاز الحملة في احسن الظروف و توفير الرعاية اللازمة،تم تسخير موارد بشرية و مادية و تقنية مهمة (11 وحدة طبية متنقلة) بالإضافة إلى فرق المؤسسة من اطر طبية مساعدات اجتماعيات و سيشارك في هذه العملية التضامنية 28 طبيبا متخصصا و 12 طبيبا عاما و16 من الاطر شبه طبية (ممرضات وقابلات وتقنيين).

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