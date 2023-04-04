سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني إسرائيلي

2023-04-04 / 17:31
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هبة بريس _ وكالات

غاب سفراء ثلاث دول عربية عن حفل إفطار رمضاني أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسيين من دول عربية وإسلامية وقادة مسلمين محليين.

ولم يحضر سفيرا الإمارات والبحرين الإفطار الذي أقامته الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول (الأحد)، واكتفيا بإرسال دبلوماسيين بمستوى أقل لتمثيلهما.

كما لم يحضر الحدث سفير الأردن لدى إسرائيل، غسان المجالي، على ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في نسختها العربية.

في المقابل حضر الحفل سفيرا تركيا ومصر، وشاركا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمدير العام للوزارة رونين ليفي، في الإفطار الرمضاني، وكذلك فعل عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن ممثلي سفارات ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو وتنزانيا وتشاد وأذربيجان شاركوا للمرة الأولى في الإفطار الذي أقيم في وزارة الخارجية في القدس.

وأرجعت الصحيفة غياب سفراء البحرين والإمارات والأردن، إلى الإحباط الذي يشعر به “شركاء إسرائيل العرب” أخيرًا من حكومة بنيامين نتنياهو والتي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

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تعليق واحد

  1. و لماذا لم تقولوا حضر سفير تركيا و مصر و مدير مكتب المغرب……؟ و كذلك فعل….!!! ماذا فعل؟

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