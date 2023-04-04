مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

هبة بريس _ الرباط

طالبت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حقيقة مقاطع فيديو، يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها لكلاب وبغال مذبوحة معدة لدخول الأسواق.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته القنصوري ، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقالت القنصوري إن مقاطع الفيديو المذكورة، خلفت استياء كبيرا في نفوس المغاربة بسبب غلاء الأسعار والشك في جودة المواد الأساسية، متسائلة عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارة الفلاحة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، بهدف التأكد من حقيقة الفيديوهات المعروضة.

وطالبت الاخيرة بالضرب على أيدي من يتلاعبون بجودة المواد الغذائية حفاظا على صحة المغاربة وضمانا لسلامتهم، في حالة ثبوت صدقية هذه المقاطع.

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