وزارة الثقافة: تمديد عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، عن تمديد عملية إيداع الترشيحات للاستفادة من برنامج دعم النشر والكتاب لسنة 2023 إلى غاية يوم غد الأربعاء 05 أبريل 2023.

وذكرت الوزارة، أن هذه العملية تشمل مجالات نشر الكتاب ونشر المجلات الثقافية وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب.

كما تشمل عملية الدعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، ودعم مكتبات البيع (إحداث، تحديث وتنشيط)، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين.

وحسب الوزارة، فإن عملية الترشيح تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها خصيصا لهذا الغرض.

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