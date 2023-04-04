نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية ستهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، بأقاليم الجديدة وبرشيد وبن سليمان وسطات.

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