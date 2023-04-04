نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية ستهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، عددا من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، بأقاليم الجديدة وبرشيد وبن سليمان وسطات.
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11 تعليقات
انحباس المطر بسبب المعاصي لهذا استغفروا ربكم حتى يرحمنا الله برحمته .اللهم اسقينا الغيث نافعا وليس ضارا والحمدلله على أن الله سبحانه وتعالى سيرحمنا بالمطر خلال الأيام المقبلة.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يارب ارحم ولا تجعلنا من القانطين.
يرسل السماء عليكم مدرارا لهذا إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والفاهم يفهم..
يجب النهي عن المنكر والفواحش حتى يرحمنا الله برحمته الواسعة…اللهم اسقينا غيثا نافعا وليس ضارا ولا تجعلنا من القانطين..
اتقوا الله والرجوع إليه وقوموا بكثرة الزكاة وساعدوا الفقراء والمساكين والمحتاجين والاطفال اليتامى حينذ الله سبحانه وتعالى سيرحمكم وينزل المطر لأن انحباس المطر سببه المعاصي التي كثرت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله فهو جد ماسة إلى الأمطار من أجل أرضه . اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين يآرب..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر ان الله سميع مجيب الدعاء يآرب.
نتضرع إلى آلله ونستغقره ونرجوا منه الرحمة اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يآرب.
تأخر الأمطار راجع إلى سلوكاتنا والمناكر والفساد الذي يقع في بلادنا اللهم اهدي عبادك واسقينا الغيث نافعا وليس ضارا.
إنها بشارة خير ، إن الله غفور رحيم ، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت يآرب.
نشرة إنذارية بسبب 30 ملمتر ههههههه