الصورة تعبيرية

نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

2023-04-04 / 15:59
11
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية ستهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، بأقاليم الجديدة وبرشيد وبن سليمان وسطات.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عامل الحاجب يشرف على افتتاح مركز لطيف للتوحد .

عامل الحاجب يشرف على افتتاح مركز لطيف للتوحد .

2023-04-04 / 23:44
Photo of فريق برلماني يسائل لفتيت حول “الدور الآيلة للسقوط” بفاس

فريق برلماني يسائل لفتيت حول “الدور الآيلة للسقوط” بفاس

2023-04-04 / 22:53
Photo of صفرو.. قائد حبونة يفكك معمل سري لإنتاج وتقطيع الخشب تحت قبو فندق

صفرو.. قائد حبونة يفكك معمل سري لإنتاج وتقطيع الخشب…

2023-04-04 / 22:27
Photo of السجن النافذ لأفراد شبكة التسويق الهرمي بفاس

السجن النافذ لأفراد شبكة التسويق الهرمي بفاس

2023-04-04 / 21:56
Photo of فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك بأنها وثيقة فرنسية لسنة 1805

فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك…

2023-04-04 / 21:29
Photo of تعبئة أزيد من 6.7 مليون درهم لإنجاز مشاريع بإقليم طرفاية

تعبئة أزيد من 6.7 مليون درهم لإنجاز مشاريع بإقليم…

2023-04-04 / 20:34
Photo of مطالب برلمانية لمنع حفل مغني فرنسي أهان المرأة المغربية

مطالب برلمانية لمنع حفل مغني فرنسي أهان المرأة المغربية

2023-04-04 / 20:00
Photo of تاونات.. حملة طبية وجراحية كبرى

تاونات.. حملة طبية وجراحية كبرى

2023-04-04 / 17:51
Photo of برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

2023-04-04 / 16:53
Photo of مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

2023-04-04 / 16:42

‫11 تعليقات

  1. انحباس المطر بسبب المعاصي لهذا استغفروا ربكم حتى يرحمنا الله برحمته .اللهم اسقينا الغيث نافعا وليس ضارا والحمدلله على أن الله سبحانه وتعالى سيرحمنا بالمطر خلال الأيام المقبلة.

  3. يرسل السماء عليكم مدرارا لهذا إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والفاهم يفهم..

  4. يجب النهي عن المنكر والفواحش حتى يرحمنا الله برحمته الواسعة…اللهم اسقينا غيثا نافعا وليس ضارا ولا تجعلنا من القانطين..

  5. اتقوا الله والرجوع إليه وقوموا بكثرة الزكاة وساعدوا الفقراء والمساكين والمحتاجين والاطفال اليتامى حينذ الله سبحانه وتعالى سيرحمكم وينزل المطر لأن انحباس المطر سببه المعاصي التي كثرت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله فهو جد ماسة إلى الأمطار من أجل أرضه . اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين يآرب..

  7. يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر ان الله سميع مجيب الدعاء يآرب.

  8. نتضرع إلى آلله ونستغقره ونرجوا منه الرحمة اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يآرب.

  9. تأخر الأمطار راجع إلى سلوكاتنا والمناكر والفساد الذي يقع في بلادنا اللهم اهدي عبادك واسقينا الغيث نافعا وليس ضارا.

  10. إنها بشارة خير ، إن الله غفور رحيم ، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت يآرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق