الصورة تعبيرية

نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

2023-04-04 / 15:59
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية ستهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، بأقاليم الجديدة وبرشيد وبن سليمان وسطات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

2023-04-04 / 14:53
Photo of والد الطفلة “المغت.صبة” بتيفلت: “الحكم دمرني ولم أتقبله” + فيديو

والد الطفلة “المغت.صبة” بتيفلت: “الحكم دمرني ولم أتقبله” +…

2023-04-04 / 12:56
Photo of “البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية

“البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة…

2023-04-04 / 10:42
Photo of المغرب يدعو إلى إحداث فضاء قانوني إفريقي لمواجهة تحديات المناخ

المغرب يدعو إلى إحداث فضاء قانوني إفريقي لمواجهة تحديات…

2023-04-04 / 09:40
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-04 / 09:09
Photo of سؤال برلماني لوزير الداخلية حول خروقات شابت “مشروع حليب جرسيف”

سؤال برلماني لوزير الداخلية حول خروقات شابت “مشروع حليب…

2023-04-04 / 01:32
Photo of “الخراطي” لهبة بريس ..”الجامعة” لا ترى مانعا في استهلاك لحوم البقر المستورد من البرازيل

“الخراطي” لهبة بريس ..”الجامعة” لا ترى مانعا في استهلاك…

2023-04-03 / 22:07
Photo of التوحد.. دعوة إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل تخفيف التكاليف

التوحد.. دعوة إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من…

2023-04-03 / 18:04
Photo of “لخصم ” يطالب النيابة العامة باعتقاله عوض دفع كفالة 50 ألف درهم مقابل متابعته في حالة سراح

“لخصم ” يطالب النيابة العامة باعتقاله عوض دفع كفالة…

2023-04-03 / 17:51
Photo of تعليق وهبي على حكم ضد مغتصبي طفلة ..نادي قضاة المغرب ينتفض

تعليق وهبي على حكم ضد مغتصبي طفلة ..نادي قضاة…

2023-04-03 / 17:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق