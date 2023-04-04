اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

2023-04-04 / 14:53
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هبة بريس - الرباط

عبرت نساء الأصالة والمعاصرة عن غضبهن واستيائهن العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع في حق طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا، مع استنكارهن هذه الجريمة الوحشية.

وفي هذا الصدد، أعلنت نساء “البام” عن تضامنهن مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، مؤكدات أن واقعة الاغتصاب التي أثارت سخطا وحنقا شديدين في صفوف نساء حزب الأصالة والمعاصرة كما الرأي العام الوطني والدولي، زادت من وقع هذه الجريمة الشنعاء الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث، في عقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالاغتصاب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي.

وأمام هذا الجرم الشنيع الذي هز المشاعر والحس الإنساني، واستفز الضمير الجماعي، عبرت نساء الحزب عن صدمتهن من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة الذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها.

ورحبت نساء البام باستئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، وعبرن عن أملهن في تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استئنافيا.

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