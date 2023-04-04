صحيفة إسبانية: “شاكيرا لم تغادر برشلونة بإرادتها”

2023-04-04 / 14:36
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية عن تصاعد جديد في الأحداث بين المغنية الكولومبية شاكيرا ذات الأصول اللبنانية وصديقها السابق جيرار بيكيه مدافع برشلونة السابق.

ووفقا للصحيفة فإن رحيل شاكيرا عن مدينة برشلونة جاء بعد طردها من المنزل الذي مكثت فيه رفقة بيكيه طيلة سنوات.

وكانت ملكية المنزل تحولت من بيكيه وشاكيرا في سبتمبر الماضي إلى الشركة التي يملكها جوان بيكيه والد النجم الإسباني، قبل الأحداث التي عصفت بالعلاقة التي دامت لسنوات.

ووجه والد بيكيه إنذارا بالطرد لشاكيرا طالبها فيه بالخروج من المنزل بحلول الـ30 من شهر أبريل الجاري أو دفع تعويض كبير للغاية.

يذكر أن شاكيرا أعلنت عن رحيلها إلى مدينة ميامي الأمريكية سعيا للسلام رفقة أبنائها.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

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