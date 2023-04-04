فرح الفاسي:” بغيت نبارك لكم العيد حيت إذا بقى هذا الغلاء غادي نبيع تلفوني”
نجلاء مزيان : هبة بريس
حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على التفاعل مع موجة الغلاء و الزيادة في الأسعار التي يشهدها المغرب، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وعمدت الفنانة المغربية نشر تدوينة، عبر ذات المنصة تهنئ من خلالها متابعيها و ذلك موازاة و اقتراب عيد الفطر، في إشارة منها أنها ستقوم ببيع هاتفها نظرا للأسعار الملتهبة في الأسواق المغربية.
و قالت الفاسي :“عيد مبارك سعيد، بغيت نبارك ليكم من دابا حيت إلى بقى هاذ الغلاء نقدر نبيع التلفون”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “الله يكون مع المسكين و الله يكون معنا و الله ياخد الحق”.
وتفاعل العديد من النشطاء و كذا المشاهير مع منشور فرح، حيث علق عبد النبي البنيوي” أنا كنجاوب غير من تلفون صاحبي، حيت تلفوني بعتو” فيما كتبت مونيا المكيمل ” المضحك المبكي و الله أختي”.
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13 تعليقات
العيد باركيه لراسك و لمحيطك الذي يعتاش على ظهر فئة عريضة من الشعب اللي كا تابع التفاهة ديالكم
سيري ضحكي على راسك و باركة من الطنز…
شكرآ لك سيدتي فرح الفاسي على تضامنك مع المواطن المغربي البسيط على هذه الأزمة في غلاء الاسعار الملتهبة ولكن سيدتي لاداعي ببيع هاتفك هههههههههههه.
بدورنا نقول لك عيد مبارك سعيد وكل عام والامة الإسلامية بألف خير مسبقا فلا داعي لبيع هاتفك الحكومة لن تتنازل عن قراراتها في الأسعار الملتهبة …
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وانتهى الكلام.
أنا مواطن مغربي بسيط جدا اتقاضا أجرة بسيطة لا تكفيني في معيشتي الشهرية ونحن في هذآ الشهر المبارك ويتطلب مصاريف طائلة ، فالسيدة فرح الفاسي اعطت صورة جميلة للمرأة المغربية بمساندتها مع المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى وشكرا لها وعيد مبارك سعيد مسبقا سيدتي الفاظلة..
السيدة فرح الفاسي أرسلت رسالة معنوية الى الحكومة من أجل حماية المواطنين من هذآ الغلاء فكلامها ببيع هاتفها ما عدا إرسال رسالة واضحة كوضوح الشمس للحكومة ولكن للاسف الشديد سيدتي لم تنفع مع هذه الحكومة سوى مقاطعة كل شيء أو وقفات احتجاجية تضامنية أمام قبة البرلمان..
هذآ الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً كان سببه الاهمال في الميزانية المخصصة لذلك..
اللهم لا تتركنا لأحد من خلقك واغنينا انت الغاني وارزقنا عمن سواك ، يامن إليه المستند وعليه المعتمد وعليه نتوكل فارزفنا برزقك انت الرزاق..
ما علاقة الأسعار ببيع هاتفك ؟؟؟؟ لا أفهم ما قصدك ؟؟؟ هل هو ابتزاز أم مجرد بروطوكول ام مساندتك مع المواطن المغربي البسيط الذي قهره الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الأزمة والاسعار وصلت بالشخص ان يبع هاتفه لهذا الحد أصبحنا نبيع ما نملك !!!
لا أظنه الحل المناسب حتى تقومي ببيع هاتفك من أجل الغلاء..عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير…
هذا هراء و كلام غير منطقي ، مع العلم انها اقتنت شقة في دبي و تشتكي الغلاء ؟ ما هذا العبث ؟