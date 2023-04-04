فرح الفاسي:” بغيت نبارك لكم العيد حيت إذا بقى هذا الغلاء غادي نبيع تلفوني”

نجلاء مزيان : هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على التفاعل مع موجة الغلاء و الزيادة في الأسعار التي يشهدها المغرب، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وعمدت الفنانة المغربية نشر تدوينة، عبر ذات المنصة تهنئ من خلالها متابعيها و ذلك موازاة و اقتراب عيد الفطر، في إشارة منها أنها ستقوم ببيع هاتفها نظرا للأسعار الملتهبة في الأسواق المغربية.

و قالت الفاسي :“عيد مبارك سعيد، بغيت نبارك ليكم من دابا حيت إلى بقى هاذ الغلاء نقدر نبيع التلفون”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “الله يكون مع المسكين و الله يكون معنا و الله ياخد الحق”.

وتفاعل العديد من النشطاء و كذا المشاهير مع منشور فرح، حيث علق عبد النبي البنيوي” أنا كنجاوب غير من تلفون صاحبي، حيت تلفوني بعتو” فيما كتبت مونيا المكيمل ” المضحك المبكي و الله أختي”.

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