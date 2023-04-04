دعاء اليحياوي تعلن عن اختفاء شقيقها و تناشد المغاربة لمساعدتها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية دعاء اليحياوي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن اختفاء شقيقها الأصغر البالغ من العمر 13 سنة.

هذا و ناشدت الفنانة المغربية جميع المغاربة بالتواصل معها فور العثور عليه، قائلة :”الله يرحم الوالدين خويا موضر خرج مع 5 ديال العشية، خرج مباقيش رجع لي شافو يتاصل بهاد الرقم 0766941635، سميتو ريان”.

و أضافت اليحياوي عبر خاصية ستوري بذات المنصة:”هاشي وقع فمراكش وبالضبط فالمسيرة الاولى ناس لي كتسولني ،اه راه خویا لي شافو ولا لي عندو اي خبر يتصل بينا الله يجازيكم”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع منشور دعاء اليحياوي، حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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