والد الطفلة “المغت.صبة” بتيفلت: “الحكم دمرني ولم أتقبله” + فيديو

2023-04-04 / 12:56
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هبة بريس - تيفلت

عبر والد الطفلة سناء، التي تعرضت للاغتصاب من طرف 3 أشخاص بتيفلت، عن رفضه للحكم القضائي الصادر قي حق المتهمين.

وقال والد الطفلة سناء في تصريح ل”هبة بريس”: “الحكم الصادر في حق المتهمين دمرني ولم أتقبله لا أنا ولا العائلة”.

وعن تفاصيل الواقعة، أضاف ذات المتحدث، أن ابنته تبلغ من العمر 13 سنة، تعرضت للاغتصاب من طرف 3 أشخاص قبل أزيد من سنة، هذا الاغتصاب الذي نتج عنه حمل وانجاب طفل، وأثر على نفسيتها وحياتها سلبا.

وأضاف والد الطفلة، أن الحكم القضائي الصادر في حق المتهمين غير كاف ولم يشفي غليل الطفلة وعائلتها، لافتا أن لجنة من وزارة العدل زار منزله ووعده بإعادة النظر في القضية وهو ما فتح باب الأمل للطفلة والعائلة.

هذا ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية، حكمت على متهمين اثنين في ملف اغتصاب الطفلة سناء، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.

وتعالت الأصوات للمطالبة بتصحيح هذه الوضعية الشاذة في المرحلة الاستئنافية وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية،

ودعت العديد من المنظمات إلى وقفة رمزية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات

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تعليق واحد

  1. تمنيت ان يتم اغتصاب بنت القاضي الذي اصدر الحكم وتحمل سفاحا كما حملت البنت القاصر
    ان الله سيقتص منك ايها القاضي الظالم ان لم يكن في الدنيا فانتظر الحكم الرباني عند الله ( هناك يا قاضي لا رشوة ولا جاه ولا سلطان )
    كما تدين تدان يا مغفل
    كم ستعيش ؟
    وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر

    2

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