فقرات متنوعة في المهرجان الوطني للثقافات المتعددة بتيزنيت

2023-04-04 / 11:57
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القسم الفني: هبة بريس

تحتضن مدينة تيزنيت يومي 8 و 9 ابريل 2023، فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للثقافات المتعددة (تيزرزاي)، والتي تنظمها جمعية كاميرا للثقافة السينمائية والتوعية، وذلك بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأكد مدير المهرجان سعيد باحوس، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الدورة التي تقام بقصبة أغناج بنيزنيت، بالتعاون مع كل من المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت، ستشهد فقرات فنية وثقافية متنوعة، تشمل عروضا موسيقية ومسرحية فردية، وعرض عدة أفلام، الى جانب تكريمات وازنة.

واضاف باحوس أن من الأسماء التي سيتم تكريمها في هذه التظاهرة التي من المرتقب تنشيطها من قبل هناء الراطي الطالب، الممثل الامازيغي مساعيف، والمغنية الأمازيغية تيويريت، و جواد شديد.

وأوضح مدير المهرجان أن الفعاليات التي تقام فقراتها بدء من الساعة العاشرة ليلا ستتضمن، فسحات كوميدية فكاهية من توقيع الفنانين رومانسي وكوتي والزعيم، إضافة إلى لوحات موسيقية يحييها كل من حنان مدان ومسيليا وجمال يوبا ونعيمة ضايامان.

وشدد باحوس على أن هذه التظاهرة الثقافية والفنية، تروم تعزيز مزيد من التنوع الإبداعي والثقافي، فضلا عن الاحتفاء برموز الثقافة والفن في المنطقة، مع تكريس أجواء احتفالية للساكنة، وترسيخ الحس الثقافي والحوار والتواصل، والمساهمة في تحقيق التنمية والإشعاع.

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