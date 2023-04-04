السويد توقف 5 مشتبه بهم في حادثة حرق القرآن الكريم

2023-04-04 / 11:03
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الاستخبارات السويدية الثلاثاء توقيف خمسة أشخاص بشبهة إعداد “هجوم إرهابي” في السويد، ردًا على إحراق المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير.

وقالت نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي سوزانا تريهورنينغ في بيان: “القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها (…) في ما يتعلق بإحراق القرآن”، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ “التطرف الإسلامي” في العالم.

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‫9 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ومارأيها في التطرف الأروبي .أليس ماقام به الدانمركي بإحراق القرآن تطرفا ومساسا بمشاعر 2 مليار من المسلمين

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  3. الاسلام والمسلمين و قرآننا الكريم محفوض في قلوب الموسلمين فاللهم احرق قلبه كما حرق قلبنا علا قرآننا الكريم

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  4. الله يفضحهم اشكون ماابغاو ايكونو الله يحرقهم فالدنيا والاخرة ياربي اوايورينا فيهم الله قوته

  6. ياربي ندعوك في هذا الشهر الفضيل استجابة الدعاء لنا في هاؤلاء الكفرة بالله حرقو كبدنا فاحرق كبدهم وهم احياء

  7. اللهم ارنا في هؤلاء الموجرمين الجبناء ما قراناه في كتبك الكريم مافعلته بي فرعون

  8. حسبنا الله ونعم الوكيل على مافعلوه بكتابنا الكريم محفوض بإذن الله تعالى ويوفقهم الله ان يعتر عليهم جميعا وياخذون جزائهم في الدنيا

  9. السويد دولة عنصرية ديكتاتورية يحكمها اليمين المتطرف الارهابي الذي يخطف اطفال المسلمين من عائلاتهم.هي بلد الانتحار بامتياز لشعبها يخصص لهم مكان للإنتحار هناك .

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