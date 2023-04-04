“البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية
هبة بريس - الرباط
استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غياب قنوات القطب العمومي عن القضايا الأساسية والراهنة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات.
وانتقدت الأمانة العامة للحزب، إمكان القنوات العمومية، في تبديد الأموال العمومية في إنتاج وبث برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية بدل استثمار هذا الشهر الفضيل في إنتاج مواد تربوية وتثقيفية وتوعوية تنفع البلاد والعباد.
وفي سياق آخر، نبهت الأمانة العامة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين وتدبيره من خلال فرض خارطة طريق جديدة تتجاهل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين وتعيد بالتالي إصلاح المنظومة إلى نقطة البداية، كل ذلك في ظل التعتيم على مشروع النظام الأساسي الجديد والتلكؤ في تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الأخير.
ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
14
2
3 تعليقات
بحال زعما في وقتكم كان أحسن المعارضة من أجل المعارضة الناس راهم نساوكم
عندما كان البيجيدي هو الحكومة كانت التفاهة في التلفزة حلال و لما أصبح في المعارضة أصبحت هذه التفاهة حرام !!!! باز ليكم يا سياسيين.
التفاهة و التخربيق سكن في التلفزة المغربية منذ سنوات كثيرة ، والمستفيد الوحيد هم أصحاب هذه التفاهات
السلام عليكم على هدا المضوع انا استنكر هده التفاهة والسخافة للى وللات في السيت الباسل وصداع الراس وقت الفطورانا شخصيا عجبني لمكتوب للي رجعنا لايام الزمن الجميل اما الباقي تفاهةوبسالة.