هولندا.. قت.يل وجرحى في انحراف قطار عن مساره

2023-04-04 / 10:25
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هبة بريس - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن ثلاثين آخرين بجروح، بينهم 19 إصابتهم خطرة، اليوم الثلاثاء في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام بجنوب هولندا، في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة، بحسب ما أفادت به أجهزة الطوارئ.

وأوضح المصدر ذاته أن القطار خرج عن السكة قرابة الساعة 03:30 (الساعة 01:30 بتوقيت غرينيتش) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية.

وأضاف “قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل الجرحى في حالة خطيرة إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة” من مكان الحادث، مشيرا إلى أن “الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار”.

وكان القطار المؤلف من طابقين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا.

وأظهرت مشاهد عن مكان الحادث وتقارير صحافية المقطورة الأمامية وقد انتهت في أحد الحقول، فيما انقلبت مقطورة ثانية واندلعت النيران في مقطورة ثالثة.

وتوقفت حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من أمستردام في اتجاه بروكسيل وباريس، ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، على ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.

وهرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.

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