أستراليا تحظر “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

2023-04-04 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

أعلنت أستراليا أنها ستحظر تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء.

وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، اليوم الثلاثاء، إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه “في أقرب وقت ممكن عمليا”.

وأستراليا هي آخر عضو في تحالف “خمسة عيون” الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.

واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.

وحذر خبراء الأمن الالكتروني من أمكان استعمال التطبيق، الذي يملك أكثر من مليار مستخدم، ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

وأعاد “تيك توك” الحظر إلى “كراهية الأجانب”، لكنه أقر في ديسمبر من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.

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