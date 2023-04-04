“البيجيدي” يدعو الحكومة الى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة
تزامنا وموجة غلاء الأسعار، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد.
و دعا الحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماع الأمانة العامة، الى استعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي لصرف دعم مالي للأسر الفقيرة، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد الحزب على أن هذا الإجراء من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.
16 تعليقات
على الحكومة أن تصرف الدعم المالي المخصص للفئات الهشة…
هناك اسر تعيش في صمت قاتل نسأل الله تعالى ان يعينهم ..
الحكومة مطالبة بتسريع صرف الدعم المالي الأسر الفقيرة ..
حكومة فاشلة بكل المقاييس لم نعد ننتظر منها اي شىء ..
في ظل ارتفاع الاسعار هناك اسر تفككت لأن الحكومة لم تستجب للمطالب الشعبية…
العدالة والتنمية كان سبب الكثير من الازمات التي تمر منها البلاد ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دعم مالي بسيط في ظل ارتفاع الاسعار…
على الحكومة أن تشرع في صرف ميزانيات المخصصة لدعم الفئات الهشة ..
فاش كنتوا نتوما حكومة علاش مادرتوش هادشي
لماذا لم تصرف هذه المعونة حينما كنت رئيسا للحكومة الا تستحييى من الاحسن لك ان تصمت والا ستسمع كلاما خادشا ، استغفر الله فانك منافق
البيجيدي لا حول ولا قوة الا بالله
البيجيدي رئيس جبد
الحكومة خصها بزاف حوايج
سياسة الصدقة ماشي سياسة،هي فقط سياسة شعبوية تخديرية ومهادنة للتماسيح والعفاريت الذين تأكلون معهم في السر وتتباكون منهم في العلن.والأخبث أن هذه المسرحية تتم باسم الدين.
من خلق الأسر الهشة اليس بنكيران.
رفع الدعم و تحرير الأسعار يساوي الفقر، أليس بنكيران هو السبب و الآن يطالب بدفع الدعم.
الله يعطينا وجهك.
اتق الله يا بنكيران فيمن أنت السبب في هشاشتهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
كون كنت في بلاصتك اسي بنكيران منبقاش نبان ،قولي غير شنو خليتي لينا ندكروك عليه سكيتشات ليكونت كدوخ بها على المواطن ،اسمحلي نسيت انت رجل سياسي ،يعني خاصك تكون مطور باش تعرف ضحك على المواطن ،حقنا عندالله دنيا فايتة غير رتاح