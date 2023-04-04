“البيجيدي” يدعو الحكومة الى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة

هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة غلاء الأسعار، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد.

و دعا الحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماع لجنته التنفيذية، الى استعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي لصرف دعم مالي للأسر الفقيرة، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد الحزب على أن هذا الإجراء من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.

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