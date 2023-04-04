في سابقة تاريخية.. ترامب يمثل اليوم أمام محكمة نيويورك

2023-04-04 / 09:15
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هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، إلى نيويورك حيث سيمثل، اليوم الثلاثاء، في سابقة تاريخية، أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وفي هذا الصدد، قال جو تاكوبينا، محامي دفاع دونالد ترامب، إنه لن يتم تكبيل يدي الرئيس الأمريكي السابق اليوم الثلاثاء خلال عملية المحاكمة، لكن مكتب المدعي العام سيحاول الاستفادة من الموقف للدعاية.

وأضاف تاكوبينا في تصريحات لوكالة “نوفوستي”: “لن تكون هناك أصفاد، ستحرسه دائرة الأمن. لكن ستحصل الإجراءات العادية، سيحدث هذا على الأرجح”.

وتابع: “أنا متأكد من أن مكتب المدعي العام سيحاول جعل هذا الحدث استعراضا كبيرا، للحصول على الكثير من الدعاية. نأمل أن يحصل ما يحدث عادة، لكنني لست متفائلا”.

وأعرب تاكوبينا عن ثقته بأن مكتب المدعي العام ألفين براغ، سيحاول تحقيق أقصى استفادة من الموقف. وقال: “لكننا سنرى. الرئيس ترامب ليس جبانا، إنه ليس خائفا، إنه صارم. لن يخيفوه. لذلك سيكون كل شيء على ما يرام”.

ويعتقد محامي ترامب أن القضية “سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي”.

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