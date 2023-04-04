الصورة من الارشيف

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-04 / 09:09
15
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار قد تكون مصحوبة برعد محلي فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بمرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية على السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني وطرفاية، وأيضا نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بعدد من المناطق بما في ذلك وسط وجنوب البلاد، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية، الأطلس، سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر الغبار محليا بكل من جنوب المملكة، الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 22 درجة بأقصى كلا من جنوب البلاد والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 09 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا ، فستعرف انخفاضا شبه عام، لاسيما بالمناطق الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء بشمال الجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

2023-04-04 / 16:53
Photo of مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

2023-04-04 / 16:42
Photo of وزارة الثقافة: تمديد عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

وزارة الثقافة: تمديد عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم…

2023-04-04 / 16:24
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

2023-04-04 / 15:59
Photo of اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

2023-04-04 / 14:53
Photo of والد الطفلة “المغت.صبة” بتيفلت: “الحكم دمرني ولم أتقبله” + فيديو

والد الطفلة “المغت.صبة” بتيفلت: “الحكم دمرني ولم أتقبله” +…

2023-04-04 / 12:56
Photo of “البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية

“البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة…

2023-04-04 / 10:42
Photo of المغرب يدعو إلى إحداث فضاء قانوني إفريقي لمواجهة تحديات المناخ

المغرب يدعو إلى إحداث فضاء قانوني إفريقي لمواجهة تحديات…

2023-04-04 / 09:40
Photo of سؤال برلماني لوزير الداخلية حول خروقات شابت “مشروع حليب جرسيف”

سؤال برلماني لوزير الداخلية حول خروقات شابت “مشروع حليب…

2023-04-04 / 01:32
Photo of “الخراطي” لهبة بريس ..”الجامعة” لا ترى مانعا في استهلاك لحوم البقر المستورد من البرازيل

“الخراطي” لهبة بريس ..”الجامعة” لا ترى مانعا في استهلاك…

2023-04-03 / 22:07

‫15 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  3. قوله تعالى:« وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..

    1

  4. «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ».. الحمد لله على نعمة الماء والأمان..

    1

  5. جاء في الذكر الحكيم: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ »..

    1

  6. حل فصل الربيع والطبيعة تتزين بمناظر جميلة اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..

    1

  8. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ..

    1

  9. الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية ستساهم في التنمية المحلية للمنطقة..

    1

  12. اللهم لآ تجعلنا من القانطين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين لانعمك علينا يارب العالمين

  15. انشاالله غيثا نافعا علا أرضه وعلا عباده الصالحين واللهم لاتجعلنا من القانطين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق