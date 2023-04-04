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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-04 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار قد تكون مصحوبة برعد محلي فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بمرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية على السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني وطرفاية، وأيضا نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بعدد من المناطق بما في ذلك وسط وجنوب البلاد، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية، الأطلس، سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر الغبار محليا بكل من جنوب المملكة، الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 22 درجة بأقصى كلا من جنوب البلاد والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 09 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا ، فستعرف انخفاضا شبه عام، لاسيما بالمناطق الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء بشمال الجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

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‫15 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  3. قوله تعالى:« وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..

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  4. «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ».. الحمد لله على نعمة الماء والأمان..

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  5. جاء في الذكر الحكيم: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ »..

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  6. حل فصل الربيع والطبيعة تتزين بمناظر جميلة اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..

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  8. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ..

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  9. الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية ستساهم في التنمية المحلية للمنطقة..

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  12. اللهم لآ تجعلنا من القانطين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين لانعمك علينا يارب العالمين

  15. انشاالله غيثا نافعا علا أرضه وعلا عباده الصالحين واللهم لاتجعلنا من القانطين

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