“الخراطي” لهبة بريس ..”الجامعة” لا ترى مانعا في استهلاك لحوم البقر المستورد من البرازيل

هبة بريس / عبد الله عياش

أثار وصول أبقار مستوردة من البرازيل إلى المغرب، جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ شكك نشطاء على مواقع التواصل في “هويتها”، وقال البعض إن الأمر يتعلق بأبقار من سلالة الجاموس.

وينتشر الجاموس في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و آسيا وفي كثير من بلدان أميركا الجنونية، وهو من سلالة الأبقار، التي تفضل الحياة البرية

وسجل معلقون على المنصات الاجتماعية انخفاض أسعار “لحوم الجاموس” مقارنة بأسعار بسلالات الأبقار المحلية، مؤكدين أن سعره لا يتجاوز 20 درهم بالبرازيل مقارنة بسعر اللحوم الحمراء المحلية التي يتراوح سعرها بين 70 و 80 درهم للكيلوغرام الواحد..

وتعليقا على عملية الاستيراد قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انه مع ” الأسف يسجل ان البعض بدلا من مواجهة الحكومة سياسيا وطلب التوضيحات في الموضوع من وزارة الفلاحة للإطمئنان والحد من المزايدات تختار بعض الشخصيات البرلمانية سكب الزيت على النار علما ان الموضوع علمي محض له ارتباط بالدكاترة البيطريين ”

واشار الخراطي في تصريح خص به هبة بريس انه ” بالفعل قامت هيئة من الاونسا بالذهاب إلى البرازيل لمعاينة الحيوانات التي تم استيرادها ، كما انه تم مراقبتها عند دخولها للمغرب و ستراقب مرة أخرى في المجازر ”

واسترسل بالتوضيح ” لقد اتخد المغرب قرار استراد الابقار وعليه تقوم هيئة من اونسا بالإطلاع على نظام التتبع “tracabilité” و كذلك نظام التلقيح و الوقاية الصحية المستعملة من طرف الدولة التي تم اختيارها ؛ ناهيك عند تقديم الاتمنة

وختم تصريحه مؤكدا ان ” الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لا ترى مانعا إلى حد الان في استهلاك لحوم الحيونات من صنف البقر المستورد من البرازيل ”

يذكر انه ؛ وبعد الضجة التي رافقت عملية الاستيراد علقت الحكومة على المخاوف، وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “جميع الأبقار المستوردة، وقبل دخولها للبلد يتم افتحاصها مخبريا والتأكد من سلامتها، وهذا موضوع لا تساهل فيه”.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، قال بايتاس إن “كل المنتجات المستوردة تكون مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار”.

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