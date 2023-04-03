People enjoy drinking alcoholic beverages at a restaurant overlooking the Marina district in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, Oct. 23, 2019. Dubai has loosened its liquor laws to allow tourists to purchase alcohol in state-controlled stores, previously only accessible to license-holding residents, as the United Arab Emirates saw the first drop in alcohol sales by volume in a decade. (AP Photo/Kamran Jebreili)

بريطاني متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات

2023-04-03 / 21:42
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هبة بريس _ وكالات

الحكومة الدنمركية تعلن أن سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات إلى الدنمرك.
أعلنت الحكومة الدنمركية، الاثنين، أن البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات إلى الدنمرك.

ويُشتبه في أن شاه كان يدير مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنمركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح تزيد قيمتها على تسعة مليارات كرونة دنمركية (1.23 مليار دولار).

وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوميلجارد في بيان إنه يدرك أن قرار محكمة في دبي نهائي، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه نظيره الإماراتي.

ونفى شاه ارتكاب أي مخالفات.

وقال مستشاره الإعلامي والسياسي جاك ايرفين في تصريح لرويترز إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.

وأضاف “يواصل السيد شاه إنكار أن المعاملات كانت غير قانونية… أنا واثق من أن الحقيقة المتعلقة بوجود خلل وظيفي (لدى مصلحة الضرائب الدنمركية) ستظهر في نهاية المطاف”.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية حتى الآن على طلب للتعليق.

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