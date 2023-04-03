بريطاني متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات

هبة بريس _ وكالات

الحكومة الدنمركية تعلن أن سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات إلى الدنمرك.

أعلنت الحكومة الدنمركية، الاثنين، أن البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات إلى الدنمرك.

ويُشتبه في أن شاه كان يدير مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنمركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح تزيد قيمتها على تسعة مليارات كرونة دنمركية (1.23 مليار دولار).

وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوميلجارد في بيان إنه يدرك أن قرار محكمة في دبي نهائي، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه نظيره الإماراتي.

ونفى شاه ارتكاب أي مخالفات.

وقال مستشاره الإعلامي والسياسي جاك ايرفين في تصريح لرويترز إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.

وأضاف “يواصل السيد شاه إنكار أن المعاملات كانت غير قانونية… أنا واثق من أن الحقيقة المتعلقة بوجود خلل وظيفي (لدى مصلحة الضرائب الدنمركية) ستظهر في نهاية المطاف”.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية حتى الآن على طلب للتعليق.

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