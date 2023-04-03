فرنسا.. انتقادات لقرار منع اللاعبين المسلمين الإفطار بالمباريات

هبة بريس _ رياضة

أثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عدم إيقاف المباريات مؤقتا للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم، انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجمعة، أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكّام بعدم إيقاف المباريات مؤقتا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، بحسب وسائل إعلام محلية، مشيرا إلى أن هذه الممارسة المسموحة في الدوري الإنكليزي، لا تتوافق مع “مبدأ العلمانية في كرة القدم”.

وقال الاتحاد في رسالة إلى حكّام المباريات: “تم لفت انتباه الاتحاد إلى ظاهرة توقف المباريات للإفطار في رمضان. لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

جماهير نادي سان جيرمان الفرنسي نددت بطريقتها بقرار الاتحاد الفرنسي، حيث رفعت لافتة كبيرة كتب عليها: “تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي”، وذلك قبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون ضمن الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء”.

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