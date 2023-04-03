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السعودية.. أول إعدام في رمضان منذ سنوات .

2023-04-03 / 20:08
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هبة بريس

ندّدت منظمة حقوقية، الاثنين، بإعدام السلطات السعودية خلال شهر رمضان، رجلاً دين بجريمة قتل، في أول حكم بالإعدام تنفّذه المملكة خلال شهر الصوم منذ سنوات طويلة.

وفي العادة توقف السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام خلال شهر رمضان الذي بدأ في المملكة هذا العام في 23 مارس الفائت.

والاثنين، قالت “المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان”، ومقرّها برلين، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنّ “السعودية كسرت محظوراتها وأعدمت لأول مرة في شهر رمضان”.

وأضافت أنّ تنفيذ هذا الحكم في شهر رمضان “يدلّ على إصرار السعودية على كسر القيود الاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعدم التزامها بالوعود في تقييد الإعدامات والحدّ منها، كما أنّه مؤشّر على رغبة في تسريع تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة”.

والسعودية من أكثر الدول التي تنفّذ أحكاماً بالإعدام في العالم، لكنّ المملكة عادة ما تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام في شهر الصوم الذي يتّسم بأجواء روحانية يحاول خلالها المسلمون تجنّب التشاحن والعنف.

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