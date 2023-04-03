This image provided by NBC News, Abby Zwerner, a first-grade teacher who was shot and wounded by a 6-year-old student in Virginia, speaks to Savannah Guthrie on NBC’s Today Show, which aired Tuesday March 21, 2023. (NBC News via AP )

اصيبت برصاص تلميذها.. معلمة أميركية تطلب 40 مليون دولار

2023-04-03 / 18:34
0
هبة بريس _ وكالات

رفعت معلمة في ولاية فرجينيا، أصيبت بجروح خطيرة بإطلاق نار نفذه طالبها البالغ من العمر ست سنوات، دعوى قضائية، الاثنين، تطلب فيها تعويضا قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتتهم معلمة الصف الأول، أبي زويرنر، 25 عاما، في الدعوى، مسؤولي المدرسة، بالإهمال الجسيم، مدعية أنهم تجاهلوا تحذيرات متعددة في يوم حادث إصابتها بإطلاث النار، بأن التلميذ كان يحمل بندقية، وفي “مزاج عنيف”.

وأصيبت زويرنر في يدها وصدرها في السادس من يناير، بينما كانت تجلس على طاولة القراء في فصلها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية.

أمضت المعلمة ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وأجرت أربع عمليات جراحية منذ إصابتها بالرصاص.

ولم ترد المدرسة بشكل فوري على طلبات التعليق بشأن الدعوى القضائية.

وتضم مدرسة ريتشنيك 550 طالبا من روضة الأطفال، حتى الصف الخامس، وفقا لموقع وزارة التعليم في فرجينيا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية.. أول إعدام في رمضان منذ سنوات .

السعودية.. أول إعدام في رمضان منذ سنوات .

2023-04-03 / 20:08
Photo of الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق

الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في…

2023-04-03 / 20:01
Photo of المعارض نكاز يغادر الجزائر ويعد بكشف حساب مع فرنسا

المعارض نكاز يغادر الجزائر ويعد بكشف حساب مع فرنسا

2023-04-03 / 16:50
Photo of ظهرت على غلاف مجلة “بلاي بوي”.. وزيرة فرنسية تثير الجدل

ظهرت على غلاف مجلة “بلاي بوي”.. وزيرة فرنسية تثير…

2023-04-03 / 15:44
Photo of فرنسا…مقت.ل 3 أشخاص وإصابة 8 في إطلاق نار بمارسيليا

فرنسا…مقت.ل 3 أشخاص وإصابة 8 في إطلاق نار بمارسيليا

2023-04-03 / 15:09
Photo of بطريقة محترفة.. طفلان يسرقان 4 ملايين ليرة تركية

بطريقة محترفة.. طفلان يسرقان 4 ملايين ليرة تركية

2023-04-03 / 13:26
Photo of رسميا.. فنلندا تنضم غدا إلى حلف الناتو

رسميا.. فنلندا تنضم غدا إلى حلف الناتو

2023-04-03 / 12:44
Photo of بعد 54 يوما من الزلزال.. لم شمل أم تركية بطفلتها 

بعد 54 يوما من الزلزال.. لم شمل أم تركية…

2023-04-03 / 12:06
Photo of قبيل محاكمته.. ترامب: لا يمكنهم شرائي وأمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث

قبيل محاكمته.. ترامب: لا يمكنهم شرائي وأمريكا أصبحت دولة…

2023-04-03 / 11:07
Photo of ماسك يسحب الشارة الزرقاء من “نيويورك تايمز”

ماسك يسحب الشارة الزرقاء من “نيويورك تايمز”

2023-04-03 / 09:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق