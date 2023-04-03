اصيبت برصاص تلميذها.. معلمة أميركية تطلب 40 مليون دولار

هبة بريس _ وكالات

رفعت معلمة في ولاية فرجينيا، أصيبت بجروح خطيرة بإطلاق نار نفذه طالبها البالغ من العمر ست سنوات، دعوى قضائية، الاثنين، تطلب فيها تعويضا قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتتهم معلمة الصف الأول، أبي زويرنر، 25 عاما، في الدعوى، مسؤولي المدرسة، بالإهمال الجسيم، مدعية أنهم تجاهلوا تحذيرات متعددة في يوم حادث إصابتها بإطلاث النار، بأن التلميذ كان يحمل بندقية، وفي “مزاج عنيف”.

وأصيبت زويرنر في يدها وصدرها في السادس من يناير، بينما كانت تجلس على طاولة القراء في فصلها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية.

أمضت المعلمة ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وأجرت أربع عمليات جراحية منذ إصابتها بالرصاص.

ولم ترد المدرسة بشكل فوري على طلبات التعليق بشأن الدعوى القضائية.

وتضم مدرسة ريتشنيك 550 طالبا من روضة الأطفال، حتى الصف الخامس، وفقا لموقع وزارة التعليم في فرجينيا

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