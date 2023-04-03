النيابة العامة تطالب لخصم بأداء كفالة 50 ألف درهم

هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى لخصم، رئيس جماعة ايموزار أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.

واستغل مصطفى لخصم، على حسابه بـ”الفيسبوك” لكشف اخر مستجات القضية معلنا رفضه أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره.

وأورد أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.

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