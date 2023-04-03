تعليق وهبي على حكم ضد مغتصبي طفلة ..نادي قضاة المغرب ينتفض

2023-04-03 / 17:33
15
هبة بريس _ الرباط

انتقد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الحكم القضائي الذي صدر في حق مغتصبي طفلة تيفلت.

وقال الجباري، في تدوينة نشرها على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إن “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.

واضاف الجباري “فللتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.

وختم تصريحه بالقول “ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد قال إنه “صُعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت صدر مؤخرا

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التوحد.. دعوة إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل تخفيف التكاليف

التوحد.. دعوة إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من…

2023-04-03 / 18:04
Photo of النيابة العامة تطالب لخصم بأداء كفالة 50 ألف درهم

النيابة العامة تطالب لخصم بأداء كفالة 50 ألف درهم

2023-04-03 / 17:51
Photo of استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي الطفلة سناء

استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي الطفلة سناء

2023-04-03 / 17:08
Photo of تدارس تدابير “الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل” على طاولة الحكومة

تدارس تدابير “الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل” على…

2023-04-03 / 16:26
Photo of أكادير :انطلاق اللقاءات تشاورية حول خارطة التكوين المهني بجهة سوس ماسة

أكادير :انطلاق اللقاءات تشاورية حول خارطة التكوين المهني بجهة…

2023-04-03 / 14:38
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-04-03 / 13:38
Photo of مذكرة جديدة ضد “المشاغبين” بأشغال دورات المجالس الترابية

مذكرة جديدة ضد “المشاغبين” بأشغال دورات المجالس الترابية

2023-04-03 / 12:22
Photo of تدوينة تُشيد ب”واقعة إطلاق النار بمراكش” تقود شخصا إلى التحقيق

تدوينة تُشيد ب”واقعة إطلاق النار بمراكش” تقود شخصا إلى…

2023-04-03 / 11:54
Photo of الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 6 دراهم والبصل تستقر في 15 درهما

الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 6 دراهم والبصل…

2023-04-03 / 10:19
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-03 / 09:09

‫15 تعليقات

  6. وان كان مثل هذا الحكم صدر في حق مغتصبي بناتكم وزوجاتكم، فهل تسكتون ام ان الامر عندكم لا يستحق حتى الذهاب الى المحكمة.
    تبا لكم من قوم

  11. حكم غير عادل ومنصف في حق الضحية القاصرة لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى لاتكرر مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضاحيات الأبرياء القاصرات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

  12. يجب على جميع الجمعيات المختصة بحق الطفل أن تتدخل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي وإن تعيد المحكمة النظر في هذا الحكم …

    1

  13. الحكم غير مرضي لا بالنسبة للضحية القاصرة التي ذهب شرفها هباءا منثورا ولا يرضي الله ورسوله حسينا الله ونعم الوكيل فيهم .

  14. لو كان عندنا في المغرب حكم الإعدام مطبق لحكم عليهما بهذا الحكم المستحق لهذا أعيد النظر في الحكم سنتين قليلة جداً حتى خمس سنوات كذالك.

  15. إذا كان فعلا القاضي نطق بهذا الحكم فهو يشجع على الفساد والاغتصاب بالمغرب وانتهى الكلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق