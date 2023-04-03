استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي الطفلة سناء

هبة بريس _ الرباط

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط يوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، والمنحدرة من إقليم تيفلت.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.

وتعالت الأصوات للمطالبة بتصحيح هذه الوضعية الشاذة في المرحلة الاستئنافية وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية،

ودعت العديد من المنظمات إلى وقفة رمزية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات

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