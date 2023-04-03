حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي الطفلة سناء

2023-04-03 / 17:08
15
هبة بريس _ الرباط

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط يوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، والمنحدرة من إقليم تيفلت.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.

وتعالت الأصوات للمطالبة بتصحيح هذه الوضعية الشاذة في المرحلة الاستئنافية وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية،

ودعت العديد من المنظمات إلى وقفة رمزية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تدارس تدابير “الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل” على طاولة الحكومة

تدارس تدابير “الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل” على…

2023-04-03 / 16:26
Photo of أكادير :انطلاق اللقاءات تشاورية حول خارطة التكوين المهني بجهة سوس ماسة

أكادير :انطلاق اللقاءات تشاورية حول خارطة التكوين المهني بجهة…

2023-04-03 / 14:38
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-04-03 / 13:38
Photo of مذكرة جديدة ضد “المشاغبين” بأشغال دورات المجالس الترابية

مذكرة جديدة ضد “المشاغبين” بأشغال دورات المجالس الترابية

2023-04-03 / 12:22
Photo of تدوينة تُشيد ب”واقعة إطلاق النار بمراكش” تقود شخصا إلى التحقيق

تدوينة تُشيد ب”واقعة إطلاق النار بمراكش” تقود شخصا إلى…

2023-04-03 / 11:54
Photo of الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 6 دراهم والبصل تستقر في 15 درهما

الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 6 دراهم والبصل…

2023-04-03 / 10:19
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-03 / 09:09
Photo of أكادير : لجنة من ” الكاف” تزور الملعب الدولي ” أدرار “

أكادير : لجنة من ” الكاف” تزور الملعب الدولي…

2023-04-02 / 22:08
Photo of اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا..” اتحاد العمل النسائي يدخل على الخط

اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا..” اتحاد العمل النسائي…

2023-04-02 / 19:59
Photo of «شدى تي في» تقدم شبكة برامج رمضانية خاصة وتعزز موقعها كقناة فضائية مغربية مستقلة

«شدى تي في» تقدم شبكة برامج رمضانية خاصة وتعزز…

2023-04-02 / 19:50

‫15 تعليقات

  4. النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الذي يأتي البهيمة والذي يغتصب اظن مثله مثل من فعل ببهيمة او أكثر يجب قتله ليكون عبرة بعض مشاورة أهل الدين

  8. عندما تحكم بسنتين على من فعل مثل هذا فأنت تشجع على هذا العمل والكل سيفعل ذالك

  12. لا يوجد قانون صارم في المغرب للأسف اليوم ابنته غدا ربي … نسال الله العافية

  13. النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول سلوا اللَّهَ العفوَ والعافيةَ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا منَ العافيةِ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق