استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي الطفلة سناء
هبة بريس _ الرباط
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط يوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، والمنحدرة من إقليم تيفلت.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وتعالت الأصوات للمطالبة بتصحيح هذه الوضعية الشاذة في المرحلة الاستئنافية وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية،
ودعت العديد من المنظمات إلى وقفة رمزية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات
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15 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
الاغتصاب جريمة بشعة
النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الذي يأتي البهيمة والذي يغتصب اظن مثله مثل من فعل ببهيمة او أكثر يجب قتله ليكون عبرة بعض مشاورة أهل الدين
اللهم إن هذا منكر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من غير المأبد أو القتل لا يوجد حكم في المغرب
عندما تحكم بسنتين على من فعل مثل هذا فأنت تشجع على هذا العمل والكل سيفعل ذالك
يجب الحكم عليه بحكم قاسي جدا ليكون عبرة
أمر فضيع جدا
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
لا يوجد قانون صارم في المغرب للأسف اليوم ابنته غدا ربي … نسال الله العافية
النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول سلوا اللَّهَ العفوَ والعافيةَ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا منَ العافيةِ
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل