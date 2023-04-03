تدارس تدابير “الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل” على طاولة الحكومة

2023-04-03 / 16:26
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس خلال هذا الاجتماع أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، والثاني بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والرابع بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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