جماهير النادي الباريسي: “تمر وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي”

2023-04-03 / 16:18
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هبة بريس - وكالات

بشكل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، هاجمت جماهير باريس سان جرمان، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب قراره الأخير بمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار.

وقبل مباراة قمة الدوري الفرنسي، بين باريس سان جرمان وليون، رفعت الجماهير الباريسية لافتة حملت عبارة “تمر وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.

اللافتة جاءت للسخرية من محاربة الاتحاد لعملية إفطار اللاعبين بتمر وكوب ماء خلال المباريات، على عكس رابطة الدوري الإنجليزي التي شجعت على ذلك.

هذا وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد طلب من حكام الدوري الفرنسي، عدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار خلال المباريات.

وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، وهي الرسالة التي سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا كبيرا.

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