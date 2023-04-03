ظهرت على غلاف مجلة “بلاي بوي”.. وزيرة فرنسية تثير الجدل

2023-04-03 / 15:44
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هبة بريس - وكالات

تعرضت الوزيرة مارلين شيابا لانتقادات قوية في فرنسا إثر ظهورها على غلاف مجلة “بلاي بوي”.

وظهرت شيابا على غلاف المجلة التي أجرت معها مقابلة من 12 صفحة تطرقت فيها لحقوق المرأة وقضايا حساسة.

وشيابا تشغل حالياً منصب وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، وهي عضو في الحكومة الفرنسية منذ 2017.

وقد ظهرت على غلاف “بلاي بوي” وهي يرتدي فستاناً أبيض.

وأثار هذا الأمر انتقادات من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وأفادت قناة “بي إف إم تي في” نقلاً عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، أن المجلة سحبت صورة شيابا من الغلاف، قائلةً لها “لم يكن ذلك مناسباً، خاصة خلال هذه الفترة”.

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تعليق واحد

  1. الحكام الجدد لفرنسا. هذه وحدة من الوزيرات لماكرون البسيط الذبن خدعوا الشعب الفرنسي. ماكرون اختار العاهرات وشواذ الجنس ليحكموا فرنسا.مات وقت الحكمة مع الديناسورات كميترون وشيراك وبريكوفوا واخرون.
    فرنسا اصبحت لا تساوي شيئا

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