بسبب “الدورة الشهرية”.. تغيير لون سروال منتخب إنجلترا للسيدات

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن منتخب السيدات سيلعب بسراويل زرقاء بعدما عبرت لاعبات عن مخاوف تتعلق براحتهن عند اللعب باللون الأبيض خلال فترة الدورة الشهرية.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي سبب تغيير لون السراويل القصيرة في الإفادة الصحفية، لكن بيث ميد مهاجمة المنتخب الإنجليزي قالت العام الماضي إن الفريق تواصل مع شركة نايكي حول إجراء تغيير محتمل بداعي أن السراويل البيضاء “لا تكون عملية عندما يأتي الوقت خلال الشهر”.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي، بطل أوروبا، بسراويل زرقاء على أرضه وخارجها خلال مباراتين وديتين هذا الشهر أمام البرازيل وأستراليا، وكذلك في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من الـ20 من يوليو، وحتى الـ20 من غشت.

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