رغم فشله لسنوات.. “مشيتي فيها” يواصل “استغباء” المغاربة
في كل دول العالم، عندما يكثر الانتقاد ويعرب المتفرج عن عدم رضاه من المنتوج الذي تقدمه القنوات العمومية، يتم استبداله فورا، بل في بلدان أخرى كتركيا يتم توقيفه قبل انتهاء باقي حلقاته المبرمجة، إلا في المغرب، فالمتلقي المغربي مجبور على مشاهدة برنامج “مشيتي فيها” إلى تاريخ غير محدد.
انتقادات لاذعة للبرنامج، و تصريحات مثيرة للفنانين الذين أكدوا علمهم المسبق بالمقالب، لقطات وثقتها عدسات كاميرات ذات البرنامج تبرز أنه يحاول استغباء المغاربة، لكن مع ذلك فالقناة الثانية تصر على مواصلة عرضه كل سنة.
يتجدد النقاس مع كل موسم رمضاني، حول فائدة هذا البرنامج و وقعه على عقول المواطنين المغاربة، و تساؤلات عديدة تطرح في هذا الصدد أبرزها لما هذا الإصرار على بثه؟ و إلى متى سيظل المسؤولين على القناة يستعملون سياسة الأذن الصماء؟
وتعليقا على الموضوع ذاته،قال الناقد المغربي عبد الكريم واكريم :”للأسف ليس هناك بلد يمكن أن تقع فيه مثل هذه الأمور، أي أن تبث مواد وأعمال تلفزية تلقى كل موسم رمضاني هذا الكم الهائل من الإنتقاد مع إبداء نواقصها الظاهرة للعيان، ليس فقط من طرف المتخصصين والمتابعين والنقاد والصحافة بل أيضا من طرف سائر أفراد الشعب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، ثم يصر المسؤولون على أن يقصفوا بها المواطنين الذين يتطلعون لمنتوج مغربي يرقى لما يشاهده في قنوات فضائية عربية وغيرها”.
و تابع قائلا :”طبعا هنا أركز على الكاميرا الخفية بمفهومها المغربي،لم تعد لاتضحك ولا تسلي وليس فيها أي شيء جميل بل هي البشاعة بعينها…الكاميرا الخفية في بلدان تحترم جمهورها ومشاهديها ارتقت لمستوى نقد ظواهر اجتماعية وسياسية وتمرير خطاب أخلاقي وإنساني راقي عبر حالات تجسدها لكن عندنا الكاميرا الخفية تكرس البشاعة والإبتذال والذوق الرديء.
و جدير بالذكر أن برنامج “مشيتي فيها” يبث طلية شهر رمضان على القناة الثانية، من تقديم الإخوة عمر و رجاء بلمير و إخراج عبد الرحيم مجد.
25 تعليقات
امشيتي فيها فعلا المغرب امشا فيها لمثل هذه البرامج الا اخلاقية دون الموستوا
بلدي يا أيه الارمد ترعاك السماء ان كان المسؤول هو الكحالة فابشر بالعمى
كل شيء غير مقنع وفضيع ومرقع والسفهاء ينشرون العفن لا شئ يفرح في اعلامنا
لا صحافة في المستوى لا اعلام سمعي وبصري ناضج
السفاهة والنساج في كل شئ
لك الله يا بلدي ووطني
السلام عليكم
حل رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والعبادة وحلت معه برامج التخلف و الدونية والغباء و الاستهزاء بالمشاهد المغربي التواق للفن الحقيقي من مسرح وكوميديا وأفلام الدراما و ووو……..الخ
اتسائل عن دور المسؤول عن القطاع ألا يفكر على الطريقة المغربية الا يفهم طما يفهم المغربة أقول للسيد المسؤول عن القطاع راك حامض أكثر من الحموضية اللي حاط لينا مع الفطور فالقنوات ديالنا المغربية لكن بعد النقاش والتواصل فهمت أن أغلب مسؤولينا دوي الجنسية المزدوجة ويميلون أكثر للجنسية المكتسبة لا في التعليم والثقافة و غيرها وهنا مربط الفرس
نصيحتي لهؤلاء المتجنسين أن يتركو عقليتهم المجنسة خارج البلاد واستعمال العقلية المغلربية حتى يتسنى لنا أن نفهمهم ويفهمونا أو من باب الرجولة والشهامة احطو السوارت والما والصابون حتى قاع البحر كما يقول المثل المغربي
لا زلنا نعيش نشوة الفرحة التي أدخلها علينا المنتخب المغربي الدي من هدا المنبر أشكرهم جميعا من لاعبين ومسييرين وطاقم طبي وفني جزيل الشكر فالمنتخب كما يعلم مسؤولينا جلهم مزدوجي الجنسية فلما لا تتعلمو منهم تمغربيت
في رمضان أكتفي بالسادسة المتواضعة
للأسف أتفه برنامج سيبث في كوكب الأرض.