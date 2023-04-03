رغم فشله لسنوات.. “مشيتي فيها” يواصل “استغباء” المغاربة

2023-04-03 / 15:25
12
نجلاء مزيان

في كل دول العالم، عندما يكثر الانتقاد ويعرب المتفرج عن عدم رضاه من المنتوج الذي تقدمه القنوات العمومية، يتم استبداله فورا، بل في بلدان أخرى كتركيا يتم توقيفه قبل انتهاء باقي حلقاته المبرمجة، إلا في المغرب، فالمتلقي المغربي مجبور على مشاهدة برنامج “مشيتي فيها” إلى تاريخ غير محدد.

انتقادات لاذعة للبرنامج، و تصريحات مثيرة للفنانين الذين أكدوا علمهم المسبق بالمقالب، لقطات وثقتها عدسات كاميرات ذات البرنامج تبرز أنه يحاول استغباء المغاربة، لكن مع ذلك فالقناة الثانية تصر على مواصلة عرضه كل سنة.

يتجدد النقاس مع كل موسم رمضاني، حول فائدة هذا البرنامج و وقعه على عقول المواطنين المغاربة، و تساؤلات عديدة تطرح في هذا الصدد أبرزها لما هذا الإصرار على بثه؟ و إلى متى سيظل المسؤولين على القناة يستعملون سياسة الأذن الصماء؟

وتعليقا على الموضوع ذاته،قال الناقد المغربي عبد الكريم واكريم :”للأسف ليس هناك بلد يمكن أن تقع فيه مثل هذه الأمور، أي أن تبث مواد وأعمال تلفزية تلقى كل موسم رمضاني هذا الكم الهائل من الإنتقاد مع إبداء نواقصها الظاهرة للعيان، ليس فقط من طرف المتخصصين والمتابعين والنقاد والصحافة بل أيضا من طرف سائر أفراد الشعب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، ثم يصر المسؤولون على أن يقصفوا بها المواطنين الذين يتطلعون لمنتوج مغربي يرقى لما يشاهده في قنوات فضائية عربية وغيرها”.

و تابع قائلا :”طبعا هنا أركز على الكاميرا الخفية بمفهومها المغربي،لم تعد لاتضحك ولا تسلي وليس فيها أي شيء جميل بل هي البشاعة بعينها…الكاميرا الخفية في بلدان تحترم جمهورها ومشاهديها ارتقت لمستوى نقد ظواهر اجتماعية وسياسية وتمرير خطاب أخلاقي وإنساني راقي عبر حالات تجسدها لكن عندنا الكاميرا الخفية تكرس البشاعة والإبتذال والذوق الرديء.

و جدير بالذكر أن برنامج “مشيتي فيها” يبث طلية شهر رمضان على القناة الثانية، من تقديم الإخوة عمر و رجاء بلمير و إخراج عبد الرحيم مجد.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة في هذا…

2023-04-03 / 15:58
Photo of أيت اورير تستضيف “الويكاند” المسرحي الرمضاني الثاني

أيت اورير تستضيف “الويكاند” المسرحي الرمضاني الثاني

2023-04-03 / 14:15
Photo of شاكيرا ترحل عن برشلونة وتكتب: “تعلمت أن الصداقة أطول من الحب”

شاكيرا ترحل عن برشلونة وتكتب: “تعلمت أن الصداقة أطول…

2023-04-03 / 09:50
Photo of متأثرا بإصاباته..وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد

متأثرا بإصاباته..وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد

2023-04-02 / 17:09
Photo of من جديد..جليلة تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بتامر حسني

من جديد..جليلة تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بتامر حسني

2023-03-31 / 17:52
Photo of فاصل ونواصل” للعشابي ينافس أضخم الانتاجات العربية على “شاهد”

فاصل ونواصل” للعشابي ينافس أضخم الانتاجات العربية على “شاهد”

2023-03-31 / 11:25
Photo of براد بيت يبيع منزله الذي جمعه وأنجلينا ب 39 مليون دولار

براد بيت يبيع منزله الذي جمعه وأنجلينا ب 39…

2023-03-30 / 14:28
Photo of البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

2023-03-30 / 12:50
Photo of رداءة الدراما الرمضانية بدار البريهي تسائل مديرية الافتحاص و لجنة الانتقاء

رداءة الدراما الرمضانية بدار البريهي تسائل مديرية الافتحاص و…

2023-03-30 / 10:32
Photo of المخرج حميد زيان: “تيليلا” نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية المغربية

المخرج حميد زيان: “تيليلا” نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية…

2023-03-30 / 09:53

‫12 تعليقات

  4. تردد مصطلحات لا أخلاقية امام العائلات.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق