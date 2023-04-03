انطلاق فعاليات مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة في هذا التاريخ

2023-04-03 / 15:58
0
نجلاء مزيان

أعلنت إدارة مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة عن تاريخ انطلاق فعالياته، عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه.

و من المرتقب أن يلتقي، مرة أخرى بمدينة الرياح، موسيقيو العالم مُسْتَضَافينَ من طرف زملائهم “المعلمين” الكناويين المغاربة وذلك في إطار مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة الذي سينعقد هذه السنة في الفترة الممتدة من 22 الى 24 يونيو 2023.

المهرجان، كعادته، يَعِدُ بلحظات مُتعةٍ حقيقيةٍ موزعة بين حفلات المزج الموسيقي، والليلات الكناوية الحميمية واللقاءات الموسيقية المرتجلة إضافة الى المناقشات الفكرية الرصينة.

وبموكبه الافتتاحي التقليدي، وبحفلاته الموسيقية الموزعة بين منصتي ساحة مولاي الحسن وشاطئ المدينة، وبالأمسيات الحميمية الخاصة المقامة بمقرات الزوايا الصوفية وببرج باب مراكش، فضلا عن منتدى حقوق الانسان، يعود المهرجان، أخيرا، لصيغته وشكله الطبيعيين المعتادين.

هذا، وبعد سنتين من التًوَاري الاضطراري فرضته ظروف الجائحة الصحية، أَصر كل من منظمي المهرجان وجمعية يرمى كناوة على الاحتفاء بمعلمي كناوة وبحدث ترتيب فنهم ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو، عبر تنظيم حفل موسيقي تاريخي جمع أكثر من 115 فنانا،و هو الحفل الذي تم بثه على القناة التلفزية الاولى يوم 25 دجنبر 2021.

وفي سنة 2022 تم تنظيم جولة فنية كبرى تحت إيقاع المزج الموسيقي، زار من خلالها “المعلمين” الكناويين، مرفوقين بفنانين عالميين من طينة فاركاتوري وجمال الدين تاكوما وبيرس فاتشيني وأفيشاي كوهين، أربع مدن بالمملكة.

هذه السنة، وخلال الفترة الممتدة من 22 الى 24 يونيو المقبل، يعتزم مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة الاحتفاء، من جديد، بغنى وتنوع موسيقى كناوة وكذا بأنماط موسيقية عالمية أخرى. حيث ستمتزج نغمات الكنبري والقراقب المميزين بنبرات موسيقى الجاز بكل تلاوينه وتفرعاته، و بالفلامينكو والريكي والسالسا، وتنصهر مع إيقاعات الطوارق والتاميل.

ومنذ تأسيسه سنة 1998، رسخ مهرجان كناوة وموسيقى العالم إسمه كأحد أهم المواعيد الثقافية على الصعيدين الوطني والقاري، فمن خلال برمجة فنية دقيقة ومتجانسة ومتاحة للجميع، يجذب الحدث كل سنة، آلاف الزوار من مختلف بقاع المعمور إضافة الى حضور عدد هائل من الفنانين والمثقفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم فشله لسنوات.. “مشيتي فيها” يواصل “استغباء” المغاربة

رغم فشله لسنوات.. “مشيتي فيها” يواصل “استغباء” المغاربة

2023-04-03 / 15:25
Photo of أيت اورير تستضيف “الويكاند” المسرحي الرمضاني الثاني

أيت اورير تستضيف “الويكاند” المسرحي الرمضاني الثاني

2023-04-03 / 14:15
Photo of شاكيرا ترحل عن برشلونة وتكتب: “تعلمت أن الصداقة أطول من الحب”

شاكيرا ترحل عن برشلونة وتكتب: “تعلمت أن الصداقة أطول…

2023-04-03 / 09:50
Photo of متأثرا بإصاباته..وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد

متأثرا بإصاباته..وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد

2023-04-02 / 17:09
Photo of من جديد..جليلة تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بتامر حسني

من جديد..جليلة تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بتامر حسني

2023-03-31 / 17:52
Photo of فاصل ونواصل” للعشابي ينافس أضخم الانتاجات العربية على “شاهد”

فاصل ونواصل” للعشابي ينافس أضخم الانتاجات العربية على “شاهد”

2023-03-31 / 11:25
Photo of براد بيت يبيع منزله الذي جمعه وأنجلينا ب 39 مليون دولار

براد بيت يبيع منزله الذي جمعه وأنجلينا ب 39…

2023-03-30 / 14:28
Photo of البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

البشير عبدو يناشد متابعيه الدعاء لنجله سعد لمجرد

2023-03-30 / 12:50
Photo of رداءة الدراما الرمضانية بدار البريهي تسائل مديرية الافتحاص و لجنة الانتقاء

رداءة الدراما الرمضانية بدار البريهي تسائل مديرية الافتحاص و…

2023-03-30 / 10:32
Photo of المخرج حميد زيان: “تيليلا” نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية المغربية

المخرج حميد زيان: “تيليلا” نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية…

2023-03-30 / 09:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق