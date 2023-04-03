أيت اورير تستضيف “الويكاند” المسرحي الرمضاني الثاني

نجلاء مزيان: هبة بريس

تنظم فرقة أرتو للمسرح وفنون العرض، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة أيت أورير الويكاند المسرحي الرمضاني في نسخته الثانية أيام 7 و 8 و 9 أبريل 2023 بالمركز الثقافي أيت أورير، تحت شعار “نحو مسرح متميز.”

وتتميز هذه الدورة، التي تنظم احتفاء باليوم العالمي للمسرح، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، وبشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة مراكش آسفي، والمجلس الجماعي أيت أورير، ببرمجة عروض مسرحية متنوعة للكبار والصغار، فضلا عن تكريم مجموعة من الوجوه الفنية، أبرزها الفنانة زهور السليماني، والفنان محمد بلمقدم.

وسيشهد اليوم الأول، عرض مسرحية “السي والو” لفرقة النادي الفني المراكشي كوميديا، لمخرجها بوسرحان الزيتوني، أما اليوم الثاني فسيخصص لمسرحية “3وضاما” للمخرج بنعيسى الجراري، وفي اليوم الأخير، ستعرض مسرحية “جرادة مالحة” للأطفال، لمخرجها وليد مزوار، ومسرحية “قاع الخابية” لمخرجها حميد مرشد.

ويسعى هذا النشاط المسرحي، إلى تكوين الشباب في المجال الفني المسرحي، وإذكاء روح المواطنة وتربية الذوق الفني العام، إضافة إلى نشر الثقافة المسرحية في أوساط الشباب، وجعل المسرح وسيلة للفرجة والتنمية وتحقيق الإشعاع.

كما تشكل هذه النسخة، مرآة تعكس مواصلة ترسيخ الحس المسرحي الهادف، بعد نسخة سابقة ناجحة، نظمت تحت شعار” من أجل تأسيس فعل مسرحي ثقافي جاد”، شهدت مشاركة فعالة لعدة فرق مسرحية تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، ما دفع إدارة التظاهرة، إلى جعل هذه الأيام المسرحية تقليدا سنويا،لتلاقح التجارب وتبادل الأفكار والخبرات، وتنشيط ساكنة المنطقة.

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