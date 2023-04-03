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نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-04-03 / 13:38
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا قوية مرتقبة ستهم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 90 كلم في الساعة، مرتقبة يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء ، بعمالات وأقاليم بولمان، ميدلت، شتوكة – آيت بها، إنزكان -ايت ملول، تزنيت، طاطا، أكادير إيدا أو تنان، كلميم، طانطان، سيدي افني، أسا-زاك وطرفاية.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من طنجة-أصيلة، فحص – أنجرة، تطوان والمضيق – الفنيدق، حيث يرتقب تسجيل رياح قوية من 80 إلى 100 كلم في الساعة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية من صباح بعد غد الأربعاء إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا يوم الخميس .

وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا أن تهم رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم في الساعة ) بعد غد الأربعاء كلا من أقاليم وعمالات شفشاون، جرسيف، تازة، الحاجب، مكناس، بولمان، مولاي يعقوب، إفران، خنيفرة، ميدلت، صفرو ، فاس، تنغير، أسا-الزاك، السمارة وبوجدور .

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