أكادير :انطلاق اللقاءات تشاورية حول خارطة التكوين المهني بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أطلقت جهة سوس ماسة سلسلة اللقاءات التشاورية حول خارطة التكوين المهني بالجهة، حيث انطلقت هذه اللقاءات يوم الجمعة الماضي بأكادير التي احتضنت اللقاء الإقليمي بحضور كافة الفاعلين المعنيين على مستوى عمالة أكادير اداوتنان وخاصة مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل ، رؤساء الجماعات الترابية بالعمالة وممثلو المصالح اللاممركزة .

وتهدف هذه اللقاءات الى تشخيص واقع واكراهات قطاع التكوين المهني بالجهة ورصد مجموع الحاجيات المطروحة في هذا القطاع.

وركزت الكلمة الافتتاحية للجهة على أن اللقاء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح التكوين المهني والنهوض به، بما فيها تلك الواردة في خطب جلالة الملك ، والتي تترجم الإرادة الملكية السامية بتمكين الشباب من تكوين جيد يمده بالكفاءات اللازمة لتسهيل اندماجه في سوق الشغل، وذلك وفق مقاربة واقعية تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني وحاجيات سوق الشغل، وكذا تماشيا مع أهداف خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج متوافق بشأنها مع المهنيين، كما التذكير بأن المشرع أدرج التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل، ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة طبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وذكرت الكلمة بمساهمة جهة سوس ماسة في النهوض بالتكوين المهني من خلال تخخصيص أزيد من 135 مليون درهم من ميزانيتها للمساهمة في انجاز وتوسيع مؤسسات التكوين المهني مابين 2018 و 2022 منها مدينة المهن والكفاءات بالدراركة، مؤكدة على أن الجهة تراهن على تحقيق ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الجهوي، والرفع من جودة التكوين المهني، وكذا تحسين جاذبية التكوين وتعزيز الاندماج الاجتماعي والترابي، ثم تقوية حكامة المنظومة وفق مقاربة تشاركية لتحقيق النجاعة والفعالية.

وعرف اللقاء تقديم عرض للمدير الجهوي للتكوين المهني مفصلا حول خارطة التكوين المهني بأكادير اداوتنان استعرض من خلالها معطيات القطاع على مستوى الجهة ثم بالاقليم وكذا المشاريع المبرمجة ، حيث يبلغ عدد المراكز بالجهة 20 مركزا، وهو ماسيتعزز بخمسة مراكز توجد في طور الاحداث أو التوسيع.

وركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة توسيع وتنويع وتحيين العرض في هذا المجال حتى يستجيب لحجم الاقبال على التكوين المهني من طرف الشباب ، وكذا إحداث مؤسسات للتكوين المهني بالعالم القروي والانفتاح على المقاولات لمواكبة حاجياتها.

يشار الى أن الجهة برمجت لقاءات بمختلف عمالات وأقاليم الجهة ، حيث ستتواصل اللقاءات بانزكان بتاريخ 07 ابريل ، ثم تارودانت بتاريخ 10 ابريل ، اشتوكة ايت بها بتاريخ 12 ابريل، فإقليم تزنيت بتاريخ 14 ابريل لتختتم اللقاءات بإقليم طاطا بتاريخ 17 ابريل 2023 .

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