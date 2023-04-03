رسميا.. فنلندا تنضم غدا إلى حلف الناتو

2023-04-03 / 12:44
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هبة بريس - وكالات

قال مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الاثنين، إن البلاد ستصبح عضواً رسمياً في حلف شمال الأطلسي “الناتو” غداً الثلاثاء.

بدوره، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الـ31 في الناتو.

وقال ستولتنبرغ: “غداً سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين”، موضحاً أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل

وأضاف ستولتنبرغ اليوم في مؤتمر صحفي عقده عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل المقرر يومي 4 و 5 أبريل: “هذا أسبوع تاريخي”.

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