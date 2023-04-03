قبيل محاكمته.. ترامب: لا يمكنهم شرائي وأمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث

هبة بريس - وكالات

وجّه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره، قبل محاكمته في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له.

وصرح ترامب في رسالته المصورة، والتي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، أمس الأحد، إنه “لا يمكن شراؤه”، وأن “أمريكا أصبحت الآن دولة من دول العالم الثالث”.

وقال: “الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم شرائي ولا يمكنهم السيطرة علي وهذا يخيفهم بشكل لا يصدق”.

كما طلب ترامب من مؤيديه التبرع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بالمزيد من المساهمات المالية، ونوّه بأنهم معفيين إذا كان “وضعه سيء نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكارثية”، وفقا لتعبيره.

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