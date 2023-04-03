السعودية: أكثر من 10 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي بالعشر الأوائل من رمضان

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات السعودية، استقبال المسجد النبوي في المدينة المنورة، أكثر من 10 ملايين مصل وزائر، منذ بداية شهر رمضان المعظم.

وقالت رئاسة المسجد النبوي، الإثنين، في بيان، إن “عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (الحالي) بلغ إجمالي 10.3 ملايين مصل ومصلية بزيادة بلغت 47 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي”.

وأضافت رئاسة المسجد النبوي أنها “نجحت في تنفيذ خطتها التشغيلية للشؤون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك”.

وتضمنت الخطة التشغيلية تقديم الخدمات الميدانية لضيوف المسجد النبوي طيلة شهر رمضان، عبر تفويج الحشود وإفطار الصائمين وسقيا ماء زمزم، وفق البيان.

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