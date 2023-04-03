بنك المغرب: الدرهم يرتفع بنسبة 0,55% مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,11 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,55 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و29 مارس.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 363,2 مليار درهم بتاريخ 24 مارس 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 مارس 2023، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 66,4 مليار درهم، من بينها 32,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، 16,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 17,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,2 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 29 مارس (تاريخ الاستحقاق 30 مارس)، ما مجموعه 55,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات ” شركات المحافظ / الشركات القابضة” بنسبة 7,9 في المائة و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 1,5 في المائة و”البنوك” بنسبة 0,5 في المائة.

في المقابل، بلغت مؤشرات قطاعات “المباني ومواد البناء” و”المناجم” نسب 1,7 و2,3 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 285,2 مليون درهم، مقابل 314,7 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 37,6 مليون درهم، بعد 62,9 مليون درهم.

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