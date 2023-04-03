صورة تعبيرية

جريمة بشعة في مصر.. شخص يذ.بح طليقته في الشارع العام

2023-04-03 / 10:38
0
هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة جنوبي القاهرة، جريمة مروعة قام خلالها متهم بنحر رقبة طليقته وطعنها عدة طعنات بسكين في الشارع وأمام المارة.

الواقعة وثقتها الكاميرات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، خاصة أن المتهم ظهر في مقاطع الفيديو وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.

وكشفت وزارة الداخلية والنيابة العامة خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته ولما رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم فرّ من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ضبطوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، فحضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تمرة وسيجارة من نوع فاخر.. أغرب إفطار صائم في مصر

تمرة وسيجارة من نوع فاخر.. أغرب إفطار صائم في…

2023-04-01 / 12:52
Photo of مصر.. الإعدام ل4 أشقاء قت.لوا شابا أقام علاقة مع أختهم

مصر.. الإعدام ل4 أشقاء قت.لوا شابا أقام علاقة مع…

2023-03-31 / 09:55
Photo of مصر.. “طفل مكفن يسيل منه الد.م على ظهر حافلة” يرعب المارة

مصر.. “طفل مكفن يسيل منه الد.م على ظهر حافلة”…

2023-03-30 / 12:40
Photo of وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جث.ة عشيقته

وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جث.ة عشيقته

2023-03-27 / 10:17
Photo of سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها بأنه طبيب فاكتشفت أنه ممرضا

سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها…

2023-03-23 / 12:42
Photo of البلوغر المصرية التي فقدت بصرها تطل بفيديو جديد: “لدي أمل”

البلوغر المصرية التي فقدت بصرها تطل بفيديو جديد: “لدي…

2023-03-22 / 10:59
Photo of في مصر.. الإعدام لشاب اعتدى جنسيا على والدته

في مصر.. الإعدام لشاب اعتدى جنسيا على والدته

2023-03-21 / 10:45
Photo of مصر تعرض على وزير خارجية تركيا صوراً لحكام مصر باستثناء الرئيس مرسي

مصر تعرض على وزير خارجية تركيا صوراً لحكام مصر…

2023-03-19 / 11:51
Photo of حكم مصري يلغي هدفا مستعينا بهاتفه بدلا من “الفار”

حكم مصري يلغي هدفا مستعينا بهاتفه بدلا من “الفار”

2023-03-17 / 22:13
Photo of مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

2023-03-15 / 15:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق