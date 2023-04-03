طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بداخل الأقاليم الصحراوية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خد خفيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالجنوب، مع تناثر غبار بتكرار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 09 و 17 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة انخفاضا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بشمال الجرف، وهائج محليا ما بين كاب حديد وطانطان، وهائج بباقي السواحل الأخرى.

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