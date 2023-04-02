قتــ..ـيل وعدة جرحى في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بسان بطرسبرغ

هبة بريس - وكالات

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 19 آخرون، اليوم الأحد، في انفجار يشتبه أنه ناجم من قنبلة داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وذلك وفق ما أفادت به أجهزة الإسعاف لوكالات الأنباء الروسية.

وأكدت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيقات الرئيسية في روسيا، أن الانفجار نتج من “عبوة ناسفة”، لافتة إلى فتح “تحقيق جنائي” في الحادث.

وقال المحققون في بيان “اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ. بحسب معطيات أولية، قضى مدون عسكري معروف باسم +فلادلين تاتارسكي+ فيما أصيب أيضا 19 شخصا بجروح متفاوتة”.

وقال مصدر في قوات الأمن إن “قوة العبوة الناسفة تجاوزت مئتي غرام من مادة تي إن تي”.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن الشخص الذي قتل في الانفجار هو مدون عسكري روسي معروف، حيث أوضحت في بيان “إثر الحادث، قضى شخص. إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي”.

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