إقليم تازة.. استفادة 35 ألفا و360 أسرة من عملية الدعم الغذائي

هبة بريس - و م ع

تستفيد ما مجموعه 35 ألفا و 360 أسرة بإقليم تازة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1444″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتتوزع الأسر المستفيدة من العملية على 7280 أسرة بالوسط الحضري تنقسم على 4500 أسرة بباشوية تازة، و1780 أسرة بباشوية تاهلة، و600 أسرة بباشوية وادي امليل، و400 أسرة بباشوية أكنول.

وعلى المستوى القروي، تستفيد ما مجموعه 28 ألفا و 80 أسرة تتوزع على 5880 بدائرة تازة، و 5850 بدائرة تاهلة، و4750 بدائرة وادي أمليل، و4820 بدائرة أكنول، و6780 بدائرة تايناست.

وتستفيد كل أسرة في إطار هذه العملية من سلة من المواد الغذائية تحتوي على 10 كلغ من الدقيق، و 4 كلغ من السكر، و 850 غرام من الشاي، و 5 كلغ من الأرز، و 5 لتر من الزيت و 850 غرام من مركز الطماطم، و 6 لتر من الحليب، و1 كلغ من العجائن، و1 كلغ من العدس.

وأكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة، ياسين عفراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية توزيع الدعم الغذائي لرمضان التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتمر في أحسن الظروف بفضل الوسائل اللوجستية المهمة المعبأة لهذا الغرض.

وأبرز في السياق ذاته تجند السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الإقليمية ومختلف المصالح المعنية لإنجاح هذه العملية.

من جهته، أفاد حسن العثماني، المندوب الجهوي للمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، في تصريح مماثل، بأن عملية الدعم الغذائي رمضان 1444 تأتي في إطار العناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا انسجاما مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لمساعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشة، وتكريس القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف أن عدد المستفيدين من عملية الدعم الغذائي رمضان 1444 على مستوى جهة فاس مكناس، بلغ ما مجموعه 149 ألفا و24 أسرة مقابل 82 ألفا و971 أسرة السنة المنصرمة.

وتمثل هذه العملية، التي تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، موعدا سنويا يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين والأسر في وضعية صعبة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتميز عملية “رمضان 1444″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم، برفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.

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