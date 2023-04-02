تطوان..حكم قضائي يغرم امانديس بسبب انتزاعها عدادا كهربائيا

2023-04-02 / 19:28
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هبة بريس - طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، الحكم بتعويض مواطن قامت شركة “امانديس “المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بانتزاع عداده الكهربائي .

وكشف المحامي يحيى شارية، عبر حسابه الشخصي بـ”فايسبوك”، إن ” شركة أمانديس حكم عليها بأداء تعويض يصل لـ” 12 ألف درهم”، بعدما انتزعت العداد الكهربائي دون موجب حق” مشيرا الى أن ” منطوق الحكم يخبر جميع المتعاقدين مع شركة ” أمانديس”، أن ليس لها الحق في انتزاع العداد الكهربائي لأي مواطن، حتى لو لم يؤدي فواتيره الشهرية”.

وورد في منطوق الحكم أن ” أمانديس ملزمة بدفع تعويض يصل لـ ” 12 ألف درهم” مع تحميلها الصائر، والحكم بأداء المدعى عليه يحيى شارية للمدعى عليها أصليا، والمدعية فرعيا شركة أمانديس تعويضا عن الضرر حسب مبلغ 2000 درهم وغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات”.

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تعليق واحد

  1. اتمنى ان اقرا يوما خبر محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

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